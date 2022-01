Συντριβή ελικοπτέρου στο Ισραήλ: Νεκροί οι δύο χειριστές

Δύο πιλότοι σκοτώθηκαν κι ένας τρίτος στρατιωτικός τραυματίστηκε όταν συνετρίβη τη Δευτέρα στρατιωτικό ελικόπτερο που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο του Ισραήλ, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

Το ελικόπτερο, τύπου Ατάλεφ, με τρία μέλη πληρώματος, κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρα στη θάλασσα, στα ανοικτά της Χάιφας, της μεγαλούπολης του βόρειου Ισραήλ, εξήγησε ο στρατός σε σύντομο ανακοινωθέν του.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων μελών του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, αναπτύχθηκαν αμέσως στη θάλασσα για να ανασύρουν τα τρία μέλη του πληρώματος, τους δύο χειριστές και τον «παρατηρητή».

Όμως παρά τις απόπειρες ανάνηψής τους «οι δύο πιλότοι κηρύχθηκαν νεκροί», τόνισε ο ισραηλινός στρατός, διευκρινίζοντας πως το τρίτο μέλος του πληρώματος είναι «τραυματισμένο ελαφρά».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας του Ισραήλ, ο πτέραρχος Αμικάμ Νόρκιν, ανακοίνωσε μετά το δυστύχημα την προσωρινή αναστολή όλων των αεροπορικών γυμνασίων και ανέθεσε σε ανώτερο αξιωματικό να διενεργήσει έρευνα για αυτό το «συμβάν», συνεχίζει η ανακοίνωση του στρατού, χωρίς να διατυπώνει σε αυτό το στάδιο καμία εκτίμηση για τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Καν, ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ και ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γιαΐρ Λαπίντ ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για τις λεπτομέρειες σχετικά με το σπάνιο για τον ισραηλινό στρατό θανατηφόρο δυστύχημα.

Police frequency, [03.01.22 16:14]

An Israeli helicopter crashed off coast Haifa City; Injuries reported. Details of the event have been placed under gag order by IDF.#Israel

@police_frequency pic.twitter.com/MBfq0ZRAHp

