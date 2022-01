Συνετρίβη ελικόπτερο στο Ισραήλ – Αναφορές για δύο αγνοούμενους

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη ανοικτά των ακτών του βορείου Ισραήλ, το βράδυ της Δευτέρας, και σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για τη διάσωση των επιβαινόντων, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχει, για την ώρα, επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό από τις ισραηλινές αρχές. Ο ιστότοπος Ynet αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε και αγνοείται η τύχη άλλων δύο ατόμων, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

#BREAKING 🚨: An Israeli helicopter has crashed off the coast of Haifa in northern #Israel. At least 1 person has been evacuated to a nearby hospital. His situation is unknown. Large rescue forces are looking for at least 2 others. This is a developing story. pic.twitter.com/2iX4N2sQWV

— StandWithUs (@StandWithUs) January 3, 2022