Νέος σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ταϊβάν – Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (ξημερώματα Σαββάτου, τοπική ώρα) στην επαρχία Χουαλιέν της ανατολικής Ταϊβάν, ανακοίνωσε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 24,9 χιλιομέτρων.

Στην Ταϊβάν έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.000 μετασεισμοί μετά την ισχυρή δόνηση των 7,2 βαθμών που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους.

THAT WAS HUGE; ANOTHER#Earthquake IN TAIWAN; SIXTH MAJOR ONE IN JUST A WEEK

M 6.1, Intensity 4 out of 7 in Taipei City (Taiwan Earthquake Intensity Scale)

(Only was able to capture the last few seconds, phone recording got cut off by earthquake warning alert) pic.twitter.com/CTt6iGuEcs

— Gino Lopez | 盧培德 (@ginollopez) April 26, 2024