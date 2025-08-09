Συνελήφθη πρώην διπλωμάτης για την σεξουαλική κακοποίηση μικρών παιδιών – Τι αναφέρουν οι γονείς των θυμάτων

Ένας πρώην διπλωμάτης και σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας συνελήφθη στα τέλη Ιουλίου μήνα και κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση τριών παιδιών κάτω των 10 ετών στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Ο 42χρονος Τόμας Μαχόνι είναι Αυστραλός και παντρεμένος με δύο παιδιά. Κατηγορείται για την κακοποίηση δύο 7χρονων κοριτσιών και ενός 8χρονου αγοριού. Τα τρία περιστατικά συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειάς του όταν τα θύματα έπαιζαν με τα παιδιά του, ανέφερε η εφημερίδα Washington Post.

Τα περιστατικά φέρονται να έχουν γίνει τον Νοέμβριο του 2023, τον Φεβρουάριο του 2023 και τον Ιούλιο του 2025. Η Παγκόσμια Τράπεζα δήλωσε στην εφημερίδα ότι τερμάτισε την συνεργασία με τον 42χρονο όταν ενημερώθηκε για τη σύλληψη και τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στις 23 Ιουλίου.

Ο Μαχόνι ήταν γνωστός στην κοινότητα της βορειοδυτικής Ουάσινγκτον ως ένας αφοσιωμένος γονέας που εργαζόταν εθελοντικά ως φωτογράφος για τις ομάδες κολύμβησης των παιδιών του, αναφέρει η εφημερίδα. Η μητέρα των δύο φερόμενων ως θυμάτων δήλωσε ότι θεωρούσε τον Μαχόνι «ήρωα της κοινότητας» μέχρι που έμαθε για την κακοποίηση των μικρών παιδιών την ώρα που έπαιζαν και έβλεπαν ταινίες.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Νοέμβριο του 2023, ο Μαχόνι φέρεται να συνόδευσε ένα κορίτσι στο μπάνιο του σπιτιού της οικογένειάς του. Εκεί κατηγορείται ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρχές.

Η μητέρα δύο άλλων θυμάτων δήλωσε ότι εμπιστευόταν τον Μαχόνι έως τον περασμένο μήνα όταν ανακάλυψε ότι κακοποιούσε την 7χρονη κόρη της. «Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να κλάψεις», δήλωσε στην εφημερίδα ανώνυμα η μητέρα των δύο παιδιών που έπεσαν θύματα του 42χρονου.

«Αισθάνομαι ότι απέτυχα ως μητέρα επειδή εμπιστεύτηκα αυτό το άτομο», είπε η γυναίκα. Η μητέρα περιέγραψε ένα περιστατικό με τον Μαχόνι και την κόρη της τον περασμένο Ιούλιο. Ο 42χρονος τους είχε καλέσει στο σπίτι του για να παίξουν τα παιδιά τους.

Σε κάποια στιγμή ο Μαχόνι της είπε ότι έπαιζε ένα παιχνίδι στο υπνοδωμάτιο με την κόρη της. Η μητέρα πλησίασε αθόρυβα στην κρεβατοκάμαρα και είπε ότι το κορίτσι καθόταν κοντά στο κεφάλι του 42χρονου. Και οι δύο ήταν ντυμένοι, αλλά δεν μπορούσε να δει πού ήταν τα χέρια τους.

Τότε έπαθε σοκ και πήγε στο άλλο δωμάτιο με τα παιδιά. Μόλις ο σύζυγός της έφτασε στο σπίτι του 42χρονου του ζήτησε να ελέγξει που βρίσκεται η κόρη τους. Αμέσως μετά ο πατέρας φώναξε το όνομα της 7χρονης και κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμαρα. Ανέφερε στην αστυνομία ότι ο 42χρονος βγήκε από την κρεβατοκάμαρα και έτρεμε νευρικά ολόκληρος.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, οι γονείς εξήγησαν στο 7χρονο κορίτσι ότι κανείς δεν επιτρέπεται να αγγίζει τα γεννητικά όργανα της. «Αλλά ο Τόμας το έκανε», φέρεται να απάντησε η 7χρονη. Επιπλέον το παιδί αποκάλυψε ότι η κακοποίηση είχε συμβεί και άλλες φορές όταν η σύζυγός του 42χρονου κοιμόταν.

Μετά τις αποκαλύψεις η σύζυγός του Μαχόνι ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ιαπωνία και στη συνέχεια να επιστρέψει στην Αυστραλία. Ο 42χρονος κρατείται μέχρι την να εμφανιστεί στο δικαστήριο στα τέλη Αυγούστου καθώς οι αρχές θεωρούν ότι είναι ύποπτος φυγής.