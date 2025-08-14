Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Αισιόδοξος ο πρόεδρος των ΗΠΑ για συμφωνία – Επιφυλακτικό το Κρεμλίνο

Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μια συμφωνία με τον Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο το Κρεμλίνο προειδοποιεί ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνάντησης κορυφής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμρ Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία και ότι οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην επιδίωξη μιας συνάντησης από τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του τρεις τοποθεσίες για μια επόμενη πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα τόνισε πως οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα απαιτήσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής αύριο στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με… τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι πολεμούν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Οι προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου

Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο στην Αλάσκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το Interfax.

