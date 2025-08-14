ΑΕΚ: Επίσημα τέλος από την Ένωση ο Λαμέλα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Uncategorized

Λαμέλα

Επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» της ΑΕΚ με τον Έρικ Λαμέλα. Ο 33χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πήγε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε κοινή συναινέσει τη λύση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, ένα χρόνο μετά την άφιξη του στο σύλλογο.

«Έρικ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε», αναφέρει η ανάρτηση της ΑΕΚ στα social media, με ένα βίντεο όπου υπάρχουν οι καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα της.

Ο Λαμέλα είχε συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια και οι ετήσιες απολαβές του έφταναν στα 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια με την ΑΕΚ και είχε 6 γκολ με 3 ασίστ ενώ κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο γκολ στην περσινή Super League, με το γκολ που σημείωσε στο 2-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

