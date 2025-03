Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συναντηθούν στο Ριάντ την επόμενη εβδομάδα – Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη συνάντηση στο Ριάντ μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, αναφέρει το FoxNews. Η ανταποκρίτρια του αμερικανικού ΜΜΕ (το οποίο πρόσκειται στους Ρεπουμπλικάνους) στον Λευκό Οίκο αναφέρει ότι η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη, 11 Μαρτίου.

Η Τζάκι Χέινριχ δημοσίευσε στο Χ: «Ρούμπιο, Γουίτκοφ, Βαλτς κατευθύνονται στο Ριάντ την Τρίτη για να συναντηθούν με Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένου του Γέρμακ».

🚨BREAKING: Rubio, Witkoff, Waltz headed to Riyadh on Tuesday to meet with Ukrainians, including Yermak.

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 6, 2025