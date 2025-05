Συναγερμός στις ΗΠΑ: Φρουροί πυροβόλησαν άτομο έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA στην Βιρτζίνια

Οι φρουροί στα κεντρικά γραφεία της CIA στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ατόμου το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το NBC News, η υπηρεσία κάνει λόγο για ένα «περιστατικό ασφαλείας».

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας, ο Γιάρον Λισίνσκι και η Σάρα Μίλγκριμ, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο της πρωτεύουσας της Ουάσινγκτον.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Η CIA δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για πρόσθετες πληροφορίες.

Developing: “Security incident” outside the CIA headquarters in Virginia prompts a law enforcement presence.

The main gate is currently closed and employees are advised to seek alternative routes, a spokesperson says. https://t.co/uL5bd2Ob1y

— NBC News (@NBCNews) May 22, 2025