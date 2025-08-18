Συναγερμός στην Νέα Υόρκη: Εκκενώθηκε η Times Square λόγω ύποπτου αντικειμένου

Μετά από αναφορές για την ύπαρξη «ύποπτου αντικειμένου» η αστυνομία της Νέας Υόρκης εκκένωσε και έχει αποκλείσει την Times Square.

Νωρίτερα το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας έλαβε μία κλήση για ένα ύποπτο αντικείμενο, ανέφερε στην εφημερίδα Sun το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία εξέδωσε προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.