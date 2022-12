Συναγερμός στην κυβέρνηση Μπάιντεν: Διαστάσεις εθνικής τραγωδίας παίρνει η χιονοθύελλα στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η Ευρώπη βιώνει ίσως την πιο θερμή περίοδο Χριστουγέννων, οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ιστορική χιονοθύελλα που αφήνει πίσω της νεκρούς, καταστροφές και πόλεις βυθισμένες στο σκοτάδι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, μετά την ακραία χιονοθύελλα η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. Συνολικά οι νεκροί ξεπερνούν τους 55.

Το σφοδρό κύμα χιονιά που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», προειδοποίησαν οι αρχές.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της.

Μολονότι η ένταση της θύελλας έχει κοπάσει, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, «παραμένει πάντα επικίνδυνο το να βρίσκεται έξω», πρόσθεσε.

Death toll in historic winter storm hits 50; Buffalo, NY, preps for more snow in worst blizzard in 4 decades: What we know – USA TODAY https://t.co/XX8HoF6ako

— nick james (@nickjam96618574) December 27, 2022