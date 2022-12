ΗΠΑ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την χειρότερη χιονοθύελλα εδώ και 45 χρόνια – «Δεν τελείωσε», προειδοποιούν οι αρχές

Στους 55 ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι.

Ο τοπικός υπεύθυνος στην αναφερόμενη κομητεία Μαρκ Πόλονκαρζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σε μία ενημέρωση που έγινε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με την κακοκαιρία αυξήθηκε κατά 12 στη διάρκεια της νύχτας.

Όπως δήλωσε ο Πόλονκαρζ, περισσότεροι θάνατοι έχουν αναφερθεί, αλλά ο τοπικός ιατροδικαστής προσπαθεί να αποφασίσει να μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην κακοκαιρία.

Η σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που έχει σαρώσει τη Βόρεια Αμερική άφησε την πόλη Μπάφαλο της Νέας Υόρκης να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας. Τη Δευτέρα η πόλη κατέγραψε 25 θανάτους λόγω καιρικών συνθηκών, από 13 την Κυριακή.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος με τη μητέρα φύση και μας χτυπάει με ό,τι έχει», δήλωσε η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, όπως μεταδίδει το BBC. Οι συνθήκες χιονοθύελλας εκτείνονται από τον Καναδά μέχρι το Ρίο Γκράντε νότια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 50 ανθρώπους σε όλη τη χώρα.