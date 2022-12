Σε πολικό κλοιό οι ΗΠΑ: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τη φονική χιονοθύελλα – Xιλιάδες έμειναν χωρίς ρεύμα

«Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε»: η χιονοθύελλα που σαρώνει εδώ και ημέρες τις κεντρικές και τις ανατολικές ΗΠΑ, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 30 ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την ημέρα των Χριστουγέννων.

Τριάντα επτά θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί σε εννέα Πολιτείες, από τους οποίους 13 στην κομητεία Ίρι, που βρίσκεται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει την πόλη Μπάφαλο, όπου οι σωροί του χιονιού φθάνουν σε μερικά σημεία τα τρία μέτρα. Μερικά από τα θύματα βρέθηκαν μέσα σε αυτοκίνητα και άλλα στον δρόμο, μέσα στο χιόνι.

Από το βράδυ της Τετάρτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται απ’ αυτή τη σπάνιας σφοδρότητας καταιγίδα, οι πολικοί άνεμοι της οποίας προκάλεσαν σημαντικές χιονοπτώσεις, κυρίως στην περιφέρεια των Μεγάλων Λιμνών.

«Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε», είπε ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ίρι, ο οποίος εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στην κομητεία του. «Υπάρχουν άνθρωποι αποκλεισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους εδώ και περισσότερο από δύο ημέρες και άλλοι μέσα σε σπίτια όπου οι θερμοκρασίες είναι ψυγείου», προειδοποίησε.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε στην περιφέρεια αυτή απαγόρευση των μετακινήσεων, εντούτοις εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν αποκλεισμένοι μέσα στα οχήματά τους. Οι διασώστες πήγαιναν χθες, Κυριακή, από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο για να δουν «αν υπήρχαν μέσα πτώματα», είπε ο Μαρκ Πόλονκαρτς μιλώντας στο CNN.

«Είναι μια μείζων κρίση», παραδέχθηκε η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, η οποία έχει γεννηθεί στο Μπάφαλο και έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά. «Έχω δει όλες τις μεγάλες χειμερινές καταιγίδες των 60 τελευταίων ετών», είπε. «Αυτή εδώ είναι η χειρότερη».

Η ηλεκτροδότηση δεν θα αποκατασταθεί πλήρως στο Μπάφαλο πριν από σήμερα, Δευτέρα, προειδοποίησε ο Πόλονκαρτς και κάλεσε τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, καθώς οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι.

Από 30 έως 60 εκατοστά χιονιού επρόκειτο να πέσουν ακόμη μέχρι τη νύκτα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS). «Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί» ώστε το χιόνι «σχηματίζει κάτι σαν θίνες», είναι «τρελό», περιέγραφε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο η 34χρονη Άλι Λόσον, που ζει στο Μπάφαλο εδώ και οκτώ χρόνια.

Περισσότερα από 48.000 νοικοκυριά εξακολούθούσαν χθες, Κυριακή, να είναι χωρίς ηλεκτρικό στην ανατολική ακτή, όπου η κακοκαιρία είχε αρχικά προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε 150.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται πάντως ότι θα επιστρέψουν «στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα της εβδομάδας», σύμφωνα με τη NWS.

Περισσότερες από 3.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Κυριακή, και προστίθενται στις περίπου 3.500 που είχαν ακυρωθεί το Σάββατο και στις 6.000 άλλες που είχαν ακυρωθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightaware.com.

Σχεδόν παντού στις αμερικανικές πόλεις, όπως στο Ντένβερ ή το Σικάγο, άνοιξαν καταφύγια για να υποδεχθούν ανθρώπους που είχαν ανάγκη ώστε να μπορέσουν να ζεσταθούν και να προστατευθούν από τον κίνδυνο της υποθερμίας.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας απελπισμένοι μετανάστες που είχαν έρθει από το Μεξικό κατέφυγαν για να ζεσταθούν σε εκκλησίες, σχολεία και ένα κοινωνικό κέντρο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπαιδευτικός και εθελόντρια Ρόζα Φάλκον.

Όμως μερικοί επέλεξαν να παραμείνουν έξω επειδή φοβούνταν ότι θα τραβούσαν την προσοχή των μεταναστευτικών αρχών, πρόσθεσε.

Η καταιγίδα έπληξε και τον Κάναδά, όπου τροχαίο δυστύχημα λεωφορείου σε παγωμένο δρόμο στη Βρετανική Κολομβία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους ενώ δεκάδες ήταν οι τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές.

Επίσης περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στο Οντάριο και το Κεμπέκ.

Τα δρομολόγια όλων των αμαξοστοιχιών από το Τορόντο προς την Οτάβα και το Μόντρεαλ ακυρώθηκαν εξάλλου την ημέρα των Χριστουγέννων μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου, σύμφωνα με την καναδική υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών.

