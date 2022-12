Φονική κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ανήμερα των γενεθλίων του – Πάγωσε από το κρύο

Ένας 56χρονος άνδρας από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, πέθανε από το κρύο ανήμερα των γενεθλίων του, κατά τη διάρκεια της «ιστορικών διαστάσεων» κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον Γούιλιαμ Κλέι, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς του, αφού βρέθηκε νεκρός, στη μέση του χιονισμένου δρόμου, στην κομητεία Eerie.

Το ανατριχιαστικό βίντεο με το παγωμένο άψυχο σώμα του άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ανέφερε το WGRV.

Οι αξιωματούχοι της πόλης επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ήταν ο τρίτος θάνατος στην κομητεία κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς χιονοθύελλας.

Η αδερφή του Κλέι, Σόφι Κλέι, έγραψε στο Facebook νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ότι είχε χάσει τα ίχνη του αδελφού της και δημοσίευσε το όνομα του παντοπωλείου στο οποίο σύχναζε.

Ώρες αργότερα, αποκάλυψε ότι βρέθηκε νεκρός και έκανε διαδικτυακό έρανο για να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του.

«Είμαι η αδελφή του άνδρα που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της χιονοθύελλας στις 24/12/2022», έγραψε στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων.

«Ο αδελφός μου έχασε απροσδόκητα τη ζωή του στα γενέθλιά του», πρόσθεσε.

Μια άλλη συγγενής, η Laura LaShomb, ενημέρωσε τους φίλους και την οικογένεια στο Facebook ότι ο Κλέι «βρέθηκε παγωμένος».

Η LaShomb ανέφερε ότι ο Κλέι έπασχε από κάποια ψυχική ασθένεια και μπορεί να μην έπαιρνε τα φάρμακά του.

Σύμφωνα με τη Sophie, ο Clay ζούσε πολύ κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Ο γιος του Κλέι, Τζουλς, είπε ότι μίλησε στον πατέρα του πριν πεθάνει και κατάφερε να του πει ότι τον αγαπούσε.

«Αυτός ο πόνος είναι συντριπτικός. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», έγραψε ο Τζουλς στο Facebook.

Θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί επισήμως η αιτία θανάτου του.

Lake effect snow off Lake Erie will push southward today to the Boston Hills area tonight where it will stall. While 12-18 inches of additional snow is possible across the Northtowns, up to 36 inches is possible along the Lake Erie shoreline and Southtowns. #nywx pic.twitter.com/hRrph3DawW

— NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) December 24, 2022