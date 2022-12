Επίθεση στο Παρίσι: Ο 69χρονος εξέφρασε «μίσος για τους ξένους» – Τι λέει η εισαγγελέας

Ο 69χρονος συνελήφθη την Παρασκευή αφού πυροβόλησε θανάσιμα δύο άντρες και μία γυναίκα σε ένα κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, αλλά και σε ένα διπλανό καφέ στο Παρίσι.

Ο ύποπτος που κρατείται για τη δολοφονία τριών Κούρδων στο Παρίσι μίλησε στις αστυνομικές αρχές για το “μίσος που έχει κατά των ξένων”, όπως ανέφερε σήμερα η εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι δολοφονίες συντάραξαν την κουρδική κοινότητα με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που εξελίχθηκαν σε άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο ύποπτος στη διάρκεια της ανάκρισης του είπε ότι η διάρρηξη που έγινε στο σπίτι του το 2016 του προκάλεσε «μίσος για τους ξένους, ενώ αυτό έγινε παθολογικό στο σύνολό του», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό.

Three people were killed after a gunman opened fire on a Kurdish cultural center and nearby Kurdish cafe in central Paris. Authorities said the suspect had been arrested https://t.co/LahEy2GOer pic.twitter.com/0nRXxeWOL2

— Reuters (@Reuters) December 23, 2022