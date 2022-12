Πεδίο μάχης το Παρίσι: Ξέσπασμα οργής από τους Κούρδους – «Eίμαι ρατσιστής» δήλωσε ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης

Ρατσιστής δήλωσε ότι είναι ο 69χρονος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονική επίθεση στο Παρίσι.

Ο 69χρονος που είναι ύποπτος για το φόνο τριών ανθρώπων χθες, Παρασκευή, κοντά σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο στο Παρίσι, είπε σε έναν αστυνομικό κατά τη σύλληψή του πως προέβη στην επίθεση επειδή είναι «ρατσιστής», έγινε σήμερα γνωστό από πηγή στην υπόθεση.



Ο ύποπτος, ο οποίος είχε εξουδετερωθεί πριν από την επέμβαση της αστυνομίας, συνελήφθη με «ένα βαλιτσάκι» που περιείχε «δύο ή τρεις γεμάτους γεμιστήρες, ένα κουτί με σφαίρες διαμετρήματος 45 με τουλάχιστον 25 σφαίρες στο εσωτερικό του», διευκρίνισε αυτή η πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εβδομαδιαίας γαλλικής εφημερίδας Le Journal du Dimanche.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Παρίσι. Εκπρόσωποι της κουρδικής κοινότητας στη Γαλλία συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού για μία διαδήλωση ζητώντας απαντήσεις για τη δολοφονία τριών Κούρδων στη γαλλική πρωτεύουσα που εξέθεσε την αδυναμία της τοπικής κουρδικής κοινότητας, όπως υποστηρίζουν οι Κούρδοι.

A horrible murder of 3 Kurds in Paris. This is the aftermath. Mass immigration DOES NOT WORK & has been a disaster in France.pic.twitter.com/DrXwpUfHPU

