Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ Κούρδων διαδηλωτών και αστυνομίας στο κέντρο του Παρισιού

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί το Παρίσι, καθώς έχουν ξεσπάσει επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας μετά την φονική επίθεση από 69χρονο με θύματα τρία μέλη κουρδικής κοινότητας.

Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ένα πλήθος Κούρδων διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο της τραγωδίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν το πλήθος έπεσε πάνω σε έναν κλοιό δυνάμεων ασφαλείας που προστάτευαν τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος έφτασε στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα σε διαδηλωτές, οι οποίοι με τη σειρά τους πέταξαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση τους, έκαψαν κάδους σκουπιδιών και έστησαν οδοφράγματα.

Οι συγκρούσεις μαίνονταν μέχρι πριν από λίγη ώρα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την αστυνομία να ενισχύσει την προστασία των τοποθεσιών της κουρδικής κοινότητας στη χώρα μετά την θανατηφόρα επίθεση, σημειώνοντας ότι τα ακριβή κίνητρα του δράστη, ενός 69χρονου Γάλλου υπηκόου που «όπως έχουν τα πράγματα» έδρασε μόνος του, είναι ακόμη άγνωστα.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ νωρίτερα σήμερα στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya και σε γειτονικό κουρδικό καφέ στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους μέλη της τοπικής κουρδικής κοινότητας και τραυματίζοντας άλλους τρεις. Ο δράστης συνελήφθη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην οδό Ανγκιέμ, στο ύψος του κουρδικού πολιτιστικού κέντρου, σε μία εμπορική περιοχή που αποτελεί κέντρο της ζωής της κουρδικής κοινότητας στην γαλλική πρωτεύουσα.

Watch live: Protests are taking place at the scene of a shooting near a Kurdish community centre in Paris in which three people were fatally shot – https://t.co/gMZligHlKO https://t.co/OlWwZsoqA9

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022