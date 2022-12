Ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία στις ΗΠΑ: 12 νεκροί και εικόνες χάους από τον «κυκλώνα βόμβα»

Σχεδόν 200 εκατομμύρια Αμερικανοί δίνουν μάχη με την ιστορική κακοκαιρία που σαρώνει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, ενώ 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο «κυκλώνας βόμβα», μια χειμερινή καταιγίδα σπάνιας έντασης έπληξε χθες, προπαραμονή των Χριστουγέννων, τις Ηνωμένες Πολιτείες αφήνοντας 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει και θανατηφόρα δυστυχήματα έχουν προκληθεί.

Αυτή η «ιστορικών διαστάσεων», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -48 βαθμούς Κελσίου, ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου.

Χθες, Παρασκευή, το πρωί, έκτακτες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις για να δείξουν προσοχή είχαν εκδοθεί για περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους, το 70% των Αμερικανών.

Το φαινόμενο προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις τη στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί γεμίζουν τους αυτοκινητοδρόμους και τα αεροδρόμια για τις γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβλήθηκε απαγόρευση των μετακινήσεων στην κομητεία Ίρι. «Μένουμε σπίτι μας (…) Δεν μπορώ να δω στην άλλη πλευρά του δρόμου» εξαιτίας της χιονόπτωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο στην πόλη Χάμπουργκ της εν λόγω κομητείας.

Εξαιτίας ενός ατυχήματος με όχημα που έπεσε σε στύλο ηλεκτροδότησης, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό για περίπου τέσσερις ώρες, αφηγήθηκε.

Έως περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά δεν είχαν χθες ηλεκτρικό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Καρολίνα, στο Μέιν και στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Χθες το βράδυ, ένα εκατομμύριο βρίσκονταν ακόμη στο σκοτάδι.

Η καταιγίδα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή λόγω του εύρους της, καθώς εκτεινόταν από τα σύνορα με τον Καναδά προς βορράν μέχρι τα μεξικανικά σύνορα στο νότο.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας, καταφύγια άνοιξαν ώστε οι μετανάστες από το Μεξικό να μπορέσουν να προστατευθούν καθώς οι θερμοκρασίες είχαν πέσει κάτω από το μηδέν.

Όμως πολλοί ήταν υπερβολικά δύσπιστοι για να δεχθουν αυτή την προσφορά και μερικοί απ’ αυτούς «κοιμούνται τυλιγμένοι απλώς σε κουβέρτες», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 56χρονη εθελόντρια Ρόζα Φάλκον.

Winds are beginning to increase across the Joliet Area and it will only get worse. Road conditions will continue to deteriorate with blowing snow and poor visibility as the night goes on. #WinterStorm #US pic.twitter.com/hZkhpQyZAf

