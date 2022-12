Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ένας 19χρονος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα σε εμπορικό κέντρο – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στις ΗΠΑ με έναν 19χρονο να πέφτει νεκρός από πυρά αγνώστου κατά τη διάρκεια συμπλοκής μέσα στο εμπορικό κέντρο «Mall of America» στην Μινεσότα.

Την περασμένη Παρασκευή, λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα) ακούστηκαν πυροβολισμοί από τον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και όταν μπήκαν μέσα στο εμπορικό αντίκρισαν τον νεαρό άνδρα πεσμένο στο έδαφος, έχοντας δεχθεί αλλεπάλληλες σφαίρες.

Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον 19χρονο, όμως ήταν ήδη αργά καθώς όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Police are on the scene, one reported injured… pic.twitter.com/mWKxoDwceC

Shoppers scramble for safety after gunshots break out inside the Mall of America…

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Η προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό έδειξε πως υπήρξε συμπλοκή μεταξύ περίπου εννέα ατόμων μέσα στο εμπορικό. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την στιγμή που ένας άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε το θύμα. Τα κίνητρα του πυροβολισμού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

🚨Breaking:📜Shooting At Mall Of America In Bloomington, Minnesota Shots Heard From The Inside Of Nordstrom First Level Officers Are Checking For A Possible 2nd Gunshot Victim The Mall Is Reportedly Being Locked Down Two Suspects #Bloomington | #Minnesota pic.twitter.com/fIKc5bKvq4

UPDATE: One dead following shooting at Mall of America according to Bloomington Police Chief Booker Hodges.

“After reviewing the video it appears that there was some type of altercation between two groups,” says Chief Hodges during a press conference at the Mall of America. pic.twitter.com/AaImobUXKx

