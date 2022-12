ΗΠΑ: Πολικό ψύχος και εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα – Τέσσερις νεκροί σε καραμπόλα 46 οχημάτων

Για εκατομμύρια Αμερικανούς, αυτό το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων αναστατώθηκε από την πρωτοφανή χειμωνιάτικη χιονοθύελλα, που συνοδεύεται από ακραίες θερμοκρασίες και οδήγησε σε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, χάος στις μεταφορές αλλά και στον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε μια τεράστια καραμπόλα 46 οχημάτων στο Ohio Turnpike, έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με διόδια στο Οχάιο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το NBC News, χρησιμοποιήθηκαν πούλμαν για να μεταφερθούν οι επιβάτες των εμπλεκόμενων οχημάτων σε εγκαταστάσεις με θέρμανση στην περιοχή, η οποία καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες τα τελευταία 24ωρα. Στη συνέχεια ξεκίνησε η χρονοβόρα διαδικασία της απομάκρυνσης των οχημάτων, προκειμένου να ανοίξει ξανά ο δρόμος.

Troopers on scene confirm two fatalities, with a minimum of 46 vehicles involved. Multiple agencies from several counties are continuing rescue operations. White-out conditions persist. Travel is not recommended. #OhioTurnpikeMP106Crash pic.twitter.com/PhPcwdrsEv

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022