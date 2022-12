ΗΠΑ: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τη φονική χιονοθύελλα – Ιγκουάνα πέφτουν παγωμένα από τα δέντρα

Μια φονική χιονοθύελλα σάρωσε σήμερα το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, παγιδεύοντας ανθρώπους στα αυτοκίνητά τους και προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Από το κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 28 άνθρωποι, σύμφωνα με την καταμέτρηση του δικτύου NBC News. Το CNN έκανε λόγο για 26 νεκρούς.

Ο αξιωματούχος της κομητείας Ίρι της Νέας Υόρκης Μαρκ Πόλονκαρζ είπε ότι ο αριθμός των νεκρών από τη θύελλα στην περιοχή του Μπάφαλο ανέρχεται πλέον στους επτά. Το χιόνι σήμερα σε αυτήν την περιοχή της δυτικής Νέας Υόρκης έφτασε σε ύψος το 1,2 μέτρο. Το πρωί είχαν βρεθεί τέσσερις νεκροί, κάποιοι μέσα σε αυτοκίνητα και άλλοι πάνω σε σωρούς από χιόνι στην άκρη του δρόμου. Υπάρχει ο κίνδυνος ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

«Αυτά δεν είναι τα Χριστούγεννα που ελπίζαμε ή περιμέναμε, αλλά προσπαθήστε να τα χαρείτε όσο γίνεται σήμερα. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους», έγραψε στο Twitter.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε σε δημοσιογράφος ότι είναι σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Πολιτείας να την κηρύξει σε κατάσταση καταστροφής. «Θα περάσει στην ιστορία ως η καταστροφικότερη καταιγίδα στο Μπάφαλο. Είναι ιστορικών διαστάσεων και ακόμη είμαστε στα μισά», είπε η Χόκουλ.

🚨#BREAKING: Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in ice

📌#Buffalo | #NY

Jaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u

