Συμβούλιο Ασφαλείας: Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε ψήφισμα για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ Συμβούλιο Ασφαλείας

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο την Πέμπτη (18/9) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS

23:23 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

