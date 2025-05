Σύγχυση στο τηλεοπτικό κοινό με καθολικό ιερέα που κλήθηκε να σχολιάσει το Κονκλάβιο – Η ομοιότητά του με ηθοποιό του «Sopranos» μπέρδεψε τους πάντες

Σύγχυση αρχικά και χαμόγελα αργότερα προκάλεσε στους τηλεθεατές η εμφάνιση ενός Ιταλοαμερικανού καθολικού ιερέα σε ζωντανή σύνδεση με το Sky News, για τη διαδικασία εκλογής του νέου Πάπα, ο οποίος κλήθηκε από το βρετανικό μέσο ενημέρωσης να σχολιάσει το Κονκλάβιο.

Πολλοί, προς έκπληξή τους, αναρωτήθηκαν αν μπροστά στην κάμερα βρισκόταν ο… Paulie «Walnuts» από τη δημοφιλή σειρά «Sopranos», τον οποίο υποδύθηκε ο ηθοποιός Tony Sirico.

Μέχρι που διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον αδελφό του, ιερέα Robert Sirico, ο οποίος μίλησε με νηφαλιότητα για το Κονκλάβιο και τις προκλήσεις της εκλογής του νέου Ποντίφικα.

Οι 133 εκλέκτορες Καρδινάλιοι που συγκεντρώνονται από χθες στην Καπέλα Σιξτίνα δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να καταλήξουν στον νέο Ποντίφικα, με αποτέλεσμα να υψωθεί μαύρος καπνός από την καμινάδα.

Οι ψηφοφορίες θα συνεχιστούν και με άλλους δύο γύρους σήμερα το απόγευμα.

Καθώς οι κάμερες ήταν στραμμένες στην καμινάδα, οι τηλεθεατές του Sky News παρακολούθησαν τον ιερέα Robert Sirico να εμφανίζεται ζωντανά στην οθόνη, αναλύοντας με ηρεμία τις διεργασίες της συνόδου των Καρδιναλίων.



Κάποιοι παραδέχθηκαν πως ο Robert Sirico τους φάνηκε «παράξενα γνώριμος», ενώ οι φαν του εκλιπόντος αδερφού του δεν άργησαν να καταλάβουν την ομοιότητα.

Ο ίδιος σημείωσε πως το Κονκλάβιο θα μπορούσε να διαρκέσει έως και πέντε ημέρες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εκλεκτόρων και της έλλειψης «οικειότητας» με τους υποψηφίους.

Αν και τα δύο αδέλφια έχουν ομοιότητες -την ίδια μύτη και σαγόνι- ο ιερέας Sirico δεν έχει τα χαρακτηριστικά στα μαλλιά του αδελφού του, Tony Sirico, που έγινε διάσημος ενσαρκώνοντας τον πληθωρικό Paulie «Walnuts» Gualtieri στη θρυλική σειρά «The Sopranos» του HBO.

This was Tony Sirico at his finest pic.twitter.com/6q3AAkyIo0

— The Sopranos Guy™ (@uncle_june) January 27, 2025