Κριστίνα Πιμένοβα: Τι απέγινε το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο»; – Από το μόντελινγκ στον… Ντοστογιέφσκι

Ήταν μόλις 9 ετών όταν η Κριστίνα Πιμένοβα, από τη Μόσχα, απέκτησε τον τίτλο της «πιο όμορφης κοπέλας στον κόσμο». Με τα διαπεραστικά γαλανά της μάτια και τα μακριά, ξανθά της μαλλιά, καθόλου δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι κατέκτησε τη διεθνή προσοχή ως μοντέλο τόσο νωρίς.

Ωστόσο, η ξαφνική της φήμη συνοδεύτηκε από επικρίσεις και καχυποψία, κυρίως προς τη μητέρα της, Γκλικέρια, πρώην μοντέλο η ίδια, η οποία κατηγορήθηκε ότι σεξουαλικοποίησε την κόρη της με φωτογραφίες που δημοσίευε από την παιδική της ηλικία.

Δέκα χρόνια μετά, η Κριστίνα συνεχίζει την πορεία της στον χώρο του modeling, αλλά με κύριο στόχο πια την υποκριτική.



Η μητέρα της, Γκλικέρια Πιμένοβα, το 2014 είχε απαντήσει στις κριτικές που δεχόταν σε αποκλειστική συνέντευξη στην Daily Mail.

«Δεν αποδέχομαι αυτές τις κατηγορίες περί σεξουαλικοποίησης του παιδιού μου. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι όλες οι φωτογραφίες της είναι απολύτως αθώες. Ποτέ δεν της έχω ζητήσει να πάρει κάποια συγκεκριμένη πόζα, και στην πραγματικότητα πρέπει να πω ότι δεν της αρέσει ιδιαίτερα όταν τη φωτογραφίζω, οπότε το κάνω γρήγορα και όταν δεν το προσέχει», είχε πει.

«Πρέπει να σκέφτεσαι σαν παιδόφιλος για να δεις κάτι σεξουαλικό σε αυτές τις φωτογραφίες, οπότε ήρθε η ώρα να πας σε γιατρό».

Η Κριστίνα, ωστόσο, δεν πτοήθηκε. Σύντομα βρέθηκε να συνεργάζεται με ονόματα όπως το περιοδικό Vogue, τους οίκους Armani και Burberry.

Aged 9, Kristina Pimenova is a supermodel, and that’s not the most shocking part of this story http://t.co/fqA8BHnCpZ pic.twitter.com/gnSB6JQKqz

— VOGUE India (@VOGUEIndia) December 18, 2014