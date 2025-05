Ινδία: Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουταραχάντ – Αναφορές για τουλάχιστον 6 νεκρούς

Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης (8/5) κοντά στην περιοχή Ουταρκάσι στο Ουταραχάντ της Ινδίας, όταν ελικόπτερο που μετέφερε τουρίστες συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 6 ατόμων, αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης Times Now. Στο ελικόπτερο επέβαιναν επτά άτομα.

Uttarkashi. The helicopter crash involved 5 to 6 passengers, of whom 2 injured people have been rescued so far. Police, army forces, disaster management QRT, Team 108 ambulance vehicle, Tehsildar Bhatwari, BDO Bhatwari, and revenue team have been dispatched to the said location.… pic.twitter.com/K90dTEPvH7

— Nihar Ranjan (@Niharra98749805) May 8, 2025