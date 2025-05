Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη στην Λαχόρη εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με την Ινδία

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Λαχόρη, πόλη του ανατολικού Πακιστάν, νωρίς το πρωί, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο Geo και δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, την επομένη των πυραυλικών πληγμάτων των Ινδίας εναντίον διάφορων περιοχών της γειτονικής χώρας, που επέτειναν την ανησυχία για το ενδεχόμενο γενίκευσης της σύγκρουσης των δυο πυρηνικών δυνάμεων.

Σχετική ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) κάνει αναφορά για πολλαπλές εκρήξεις βομβών, μια πληροφορία που προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται.

#IndiaPakistanTensions #LahoreBombBlast #BreakingNews Many bomb explosion rocks Pakistani city Lahore and Lahore airport had been shut down immediately 🔥🔥🔥🔥🔥🔥.

It happened in Walton road ,Lahore 🔥🔥.

Back ti back 3 explosions 💣💣💣💣💣. pic.twitter.com/UZbgKSr8h6

