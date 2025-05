Πακιστάν: Απειλεί πως θα «εκδικηθεί» τους νεκρούς εξαιτίας των πληγμάτων της Ινδίας – Άρχισαν οι κηδείες των θυμάτων

Η κυβέρνηση του Πακιστάν προειδοποίησε πως θα «εκδικηθεί» τους θανάτους εξαιτίας πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας, τα οποία, σύμφωνα με το Νέο Δελχί, έγιναν σε ανταπόδοση για την πρόσφατη επίθεση στο Κασμίρ, αφήνοντας να εννοηθεί πως απειλείται άμεση περαιτέρω κλιμάκωση των χειρότερων εχθροπραξιών των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη, που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια.

Η Ινδία και το Πακιστάν αντάλλαξαν την Τετάρτη (7/5) πυρά πυροβολικού μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από την ινδική πολεμική αεροπορία τη νύχτα. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πακιστανική πλευρά και άλλοι 12 στην ινδική — πρόκειται για την πιο σοβαρή στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στις δυο πυρηνικές δυνάμεις εδώ και δυο δεκαετίες.

Currently, 3 locations have been confirmed to have been hit by Indian missiles (marked in blue):

1. Muzaffarabad, Azad Kashmir, under Pakistan administration.

2. Kotli, Azad Kashmir, under Pakistan administration.

3. Bahawalpur, Pakistan proper. pic.twitter.com/Ez0MC17Dh5

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 6, 2025