Στο Μεξικό η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ – Συναντήθηκε με την πρόεδρο Σέινμπαουμ

Στο Μεξικό βρέθηκε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρίστι Νόεμ, ολοκληρώνοντας την περιοδεία της σε Λατινική και Κεντρική Αμερική με βασική ατζέντα τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τις απελάσεις.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο, την υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, ενώ αργότερα συναντήθηκε με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

“Εποικοδομητική συνάντηση” μεταξύ ΗΠΑ – Μεξικού

Η Σέινμπαουμ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες διατηρούν καλές διπλωματικές σχέσεις παρά τις εντάσεις που έχουν προκληθεί από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για εμπορικούς δασμούς.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Μεξικού, η κυβέρνησή της εργάζεται για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ. Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτά τα μέτρα ενδέχεται να οδηγήσουν την οικονομία του Μεξικού σε ύφεση.

«Καλωσορίσαμε την Κρίστι Νόεμ, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο Εθνικό Παλάτι. Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση προς όφελος τόσο του Μεξικού όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι χώρες μας διατηρούν καλές σχέσεις στο πλαίσιο του σεβασμού της κυριαρχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σέινμπαουμ.

Θετική η στάση του Μεξικού, αλλά “απομένει πολλή δουλειά”

Από την πλευρά της, η Κρίστι Νόεμ χαρακτήρισε “θετικό βήμα” την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στα σύνορα με τις ΗΠΑ και την αποδοχή πτήσεων απέλασης από το Μεξικό. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης μετανάστευσης.

«Η συνεργασία μας θα βοηθήσει να γίνει ξανά ασφαλής η Αμερική και η Κεντρική Αμερική», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νόεμ.

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 28, 2025