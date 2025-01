Στο έλεος της φωτιάς η Αργεντινή: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων στην Παταγονία- Διακόσιες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σχεδόν 20.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων καταστράφηκαν και 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία Τσουμπούτ, στη νότια Αργεντινή, όπου εκδηλώθηκε μια από τις πρώτες πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με φόντο κύμα ζέστης.

Μεταξύ των πολλών μετώπων, το μεγαλύτερο μαίνεται στην περιοχή Επουζέν, 1.750 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όπου «περίπου 50 σπίτια» έγιναν παρανάλωμα του πυρός, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, δήλωσε στον Τύπο ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην επαρχία Τσουμπούτ, ο Ιγνάσιο Τόρες.

— Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) January 17, 2025