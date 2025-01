Έλον Μασκ: Ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να αναλάβει δράση για τις παρεμβάσεις του στην Ευρώπη

Περίπου τριάντα ευρωβουλευτές εξέφρασαν την Πέμπτη (16/1) την «έντονη ανησυχία» τους για τις «παρεμβάσεις» και τις «δυσφημιστικές εκστρατείες» του Έλον Μασκ στην Ευρώπη, προτρέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση.

«Ο Έλον Μασκ δεν είναι απλώς ένας ξένος δισεκατομμυριούχος, είναι μελλοντικό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στους καλύτερους συμμάχους των ΗΠΑ», προειδοποιούν οι βουλευτές αυτοί, που προέρχονται από σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα, τη δεξιά, την αριστερά, τους οικολόγους και το κέντρο.

Σε επιστολή τους που απευθύνεται στην πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι ευρωβουλευτές αναφέρονται κυρίως στην περίπτωση της «γερμανικής προεκλογικής εκστρατείας», όπου ο γεννημένος στη Νότια Αφρική επιχειρηματίας στηρίζει ανοιχτά την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

