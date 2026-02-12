Στάρμερ κατά Ράτκλιφ: «Προσβλητικά και λανθασμένα» τα σχόλια περί «αποικιοποίησης» της Βρετανίας από μετανάστες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «προσβλητικά και λανθασμένα» τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «αποικιοποιηθεί από μετανάστες».

Ο ιδρυτής της χημικής εταιρείας Ineos, μιλώντας στο Sky News, υποστήριξε ότι η χώρα «έχει αποικιοποιηθεί» και ότι η κυβέρνηση είναι «πολύ καλή» για να προχωρήσει σε «δύσκολες αποφάσεις» που, κατά την άποψή του, απαιτούνται για τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι η Βρετανία είναι «μια περήφανη, ανεκτική και πολυπολιτισμική χώρα» και κάλεσε τον Ράτκλιφ να ζητήσει συγγνώμη. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σημείωσε ότι τέτοιες δηλώσεις «παίζουν το παιχνίδι όσων θέλουν να διχάσουν τη χώρα».

Αντιδράσεις για τα στοιχεία και τα σχόλια περί «αποικιοποίησης»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ράτκλιφ ισχυρίστηκε ότι «δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους σε επιδόματα και τεράστια επίπεδα εισροής μεταναστών» και ανέφερε ότι «ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε από 58 σε 70 εκατομμύρια μέσα σε πέντε χρόνια».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικών Στατιστικών (ONS), ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμήθηκε στα 69,4 εκατομμύρια το 2025, από 66,7 εκατομμύρια το 2020.

Έντονες αντιδράσεις από φιλάθλους και οργανώσεις

Τα σχόλια προκάλεσαν την αντίδραση οργανώσεων φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το Manchester United Supporters Trust τόνισε ότι «κανένας φίλαθλος δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας ή καταγωγής» και ότι οι δηλώσεις της διοίκησης «πρέπει να ενώνουν, όχι να διχάζουν».

Η Λέσχη Μουσουλμάνων Φιλάθλων της ομάδας υποστήριξε ότι η φρασεολογία «θυμίζει αφηγήματα της άκρας δεξιάς που παρουσιάζουν τους μετανάστες ως απειλή». Ο συνιδρυτής της λέσχης, Ασίφ Μαχμούντ, δήλωσε ότι «υπάρχουν νόμιμες συζητήσεις για τη μετανάστευση, αλλά τέτοιες λέξεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά».

Οργανώσεις κατά του ρατσισμού, όπως το Show Racism the Red Card και το Kick It Out, χαρακτήρισαν τις δηλώσεις «διχαστικές» και «απαράδεκτες», ενώ η ομάδα φιλάθλων 1958 Group τις περιέγραψε ως «απρόσεκτες», επικρίνοντας παράλληλα το γεγονός ότι ο Ράτκλιφ διαμένει στο Μονακό, όπου δεν καταβάλλεται φόρος εισοδήματος.

Η πολιτική διάσταση και οι δηλώσεις για Φάρατζ

Ο Ράτκλιφ συνέκρινε τη διακυβέρνηση της χώρας με τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να είσαι έτοιμος να γίνεις αντιδημοφιλής για ένα διάστημα, αν θέλεις να λύσεις τα μεγάλα ζητήματα».

Αναφερόμενος στον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, τον χαρακτήρισε «έξυπνο άνθρωπο» με «καλές προθέσεις», αν και σημείωσε ότι «κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τον Στάρμερ όταν ανέλαβε».

Ο Φάρατζ, απαντώντας στις επικρίσεις Στάρμερ, δήλωσε ότι «η Βρετανία έχει βιώσει πρωτοφανή μαζική μετανάστευση που έχει αλλάξει τον χαρακτήρα πολλών περιοχών».

Ο 73χρονος Ράτκλιφ, που θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέκτησε το 27,7% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2024 και έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στη διοίκηση του συλλόγου.

Η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του έχει ήδη λάβει πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, με το θέμα της μετανάστευσης να επανέρχεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: BBC