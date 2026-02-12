Βουλή: Στα έδρανα της Νέας Αριστεράς η Ελένη Καραγεωργοπούλου μετά την αποχώρηση από την Πλεύση Ελευθερίας

Στα έδρανα της Νέας Αριστεράς κάθεται η Ελένη Καραγεωργοπούλου, μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας. Η ανεξαρτητοποίησή της ανακοινώθηκε την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου αναγνώστηκε και η επιστολή με την οποία γνωστοποίησε την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Καραγεωργοπούλου, σε συνέντευξή της, είχε δώσει μία γεύση για το πολιτικό της στίγμα, δηλώνοντας ότι τοποθετείται στην Αριστερά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικός χώρος που να την εκφράζει απόλυτα. «Δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να μπορώ να σκεφτώ τη θέση μου. Σαφώς είμαι κοντά σε τοποθετήσεις που στελέχη της Νέας Αριστεράς κάνουν στο κοινοβούλιο, απλά νομίζω ότι πλέον η Νέα Αριστερά έχει μπει σε μία διαδικασία πολυδιάσπασης ίσως, γιατί έχουν διατυπωθεί διαφορετικές γνώμες για την πορεία της», τόνισε.

Σήμερα, κάθισε πάντως -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες- στα έδρανα του κόμματος και μάλιστα είχε έναν διάλογο με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου. Άραγε υπήρξε κάποια εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα;

Οι αιχμές για την Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Είχαμε διαφωνίες, τα πρώτα ψήγματα διαφωνίας είχαν προκύψει πριν από 1,5 χρόνο και μου ζητήθηκε τότε η έδρα από την κα Κωνσταντοπούλου για διαφωνία μας. Τότε, είχα απαντήσει ότι θα παρέδιδα την έδρα. Η πορεία μου ήταν σύντομη» είπε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις της στην εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” του OPEN και έκανε λόγο για διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και προτεραιότητες. «Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας» πρόσθεσε.

Επίσης είπε ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπήρχε ένα «φίλτρο» όσον αφορά, τουλάχιστον, τις γραπτές επίκαιρες ερωτήσεις. «Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ… Ο περιορισμός του ρόλου μου ως προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποτελεί για μένα κόκκινη γραμμή». Αν και αναγνώρισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει «εξαιρετικές ικανότητες που αποτελούν ρωγμή στο σύστημα», τόνισε ότι «δεν μπορώ να ακολουθήσω τους περιορισμούς που θέτει και συμπεριφορές που είναι έξω από εμένα και είναι συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με αυτοαναφορικότητα και ανώτατα υπουργικά στελέχη και κορυφαίους υπουργούς της ΝΔ».

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία. Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», ήταν η πρώτη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου.