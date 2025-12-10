Sophie Kinsella: Πέθανε η διάσημη Βρετανίδα συγγραφέας σε ηλικία 55 ετών – Τα βιβλία της αποτέλεσαν βάση για την ταινία «Ψωνίζω, άρα υπάρχω»

Η λογοτεχνική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της διάσημης Βρετανίδας συγγραφέως Sophie Kinsella, η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της με τις ρομαντικές κωμωδίες της και ιδιαίτερα με τη σειρά βιβλίων «Shopaholic», που έγιναν bestseller παγκοσμίως και τα οποία ενέπνευσαν την ταινία του 2009 «Confessions of a Shopaholic» (Ψωνίζω, άρα υπάρχω).

Η συγγραφέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών, έπειτα από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της, αποκαλύπτοντας ότι η Kinsella -το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Madeleine Sophie Wickham– είχε διαγνωστεί το 2022 με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή όγκου στον εγκέφαλο.

Στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram αναφέρθηκε: «Είμαστε συντετριμμένοι να ανακοινώσουμε τον θάνατο σήμερα το πρωί της αγαπημένης μας Sophie (γνωστής επίσης ως Maddy, γνωστής επίσης ως Mummy)».

Πέρυσι, η Kinsella είχε εκδώσει το «What Does It Feel Like», ένα ημι-αυτοβιογραφικό βιβλίο στο οποίο μοιράστηκε με ειλικρίνεια την εμπειρία της με την ασθένεια, προσφέροντας μια σπάνια, προσωπική ματιά στη μάχη της με τον καρκίνο.