Σίδνεϊ: Ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ

Ξεκίνησαν σήμερα, οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με την άφιξη του πρώτου φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ, το πρώτο από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί.

Ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP