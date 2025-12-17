Σίδνεϊ: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες της φονικής επίθεσης

Σύνοψη από το

  • Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες, τρείς ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση που αποδόθηκε στην ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους στο Σίδνεϊ.
  • Ο 24χρονος δράστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πυρά της αστυνομίας και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, επρόκειτο να υποβληθεί σε ανάκριση. Φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
  • Στην επίθεση της Κυριακής, 15 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ νωρίτερα έγινε η πρώτη κηδεία θύματος, του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ.
Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες, τρείς ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση που αποδόθηκε στην ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους κατά συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας οι υπόλοιποι 13 νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Οι αρχές της πολιτείας επισημαίνουν ότι η κατάσταση των ασθενών παρακολουθείται στενά.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο νεαρότερος εκ των δύο δραστών της επίθεσης, ηλικίας 24 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πυρά της αστυνομίας και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, περιλαμβάνεται στους αριθμούς των τραυματιών που ανακοινώθηκαν.

Στην επίθεση της Κυριακής, 15 άτομα σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους σε νοσοκομεία. Επιτόπου έχασε τη ζωή του και ο 50χρονος δράστης, ενώ άλλοι περίπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, ο 24χρονος επρόκειτο να υποβληθεί σε ανάκριση της αστυνομίας αργότερα σήμερα. Κατά τις πληροφορίες του δικτύου, ο νεαρός φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Νωρίτερα, έγινε η πρώτη κηδεία θύματος της επίθεσης, του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, περίπου ένα χιλιόμετρο από την παραλία.

Κατά δημοσιεύματα, ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

