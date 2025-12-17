Παλαιστινιακό: «Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος», τόνισε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

  • Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρουσιάστηκε έκθεση που καταγράφει την προώθηση πάνω από 6.310 ισραηλινών κατοικιών στη Δυτική Όχθη και 1.938 νεκρούς Παλαιστινίους από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.
  • Η Ελλάδα, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσώπου της, καταδίκασε τις «επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων» και κάθε μορφή αντισημιτισμού, τονίζοντας την ανάγκη «προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού και των χριστιανικών κοινοτήτων».
  • Η Αθήνα παραμένει «ακλόνητη στην πεποίθησή της ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος» και κάλεσε όλα τα μέρη «να επιδείξουν το αναγκαίο πολιτικό θάρρος» για την πρόοδο του Σχεδίου των 20 Σημείων.
Παλαιστινιακό: «Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος», τόνισε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Συνεδρίαση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής Ραμίς Αλακμπάροφ, παρουσίασε την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΓΓ ΟΗΕ για την εφαρμογή της Απόφασης 2334.

Η συγκεκριμένη Απόφαση ζητεί τον τερματισμό της ισραηλινής εποικιστικής δραστηριότητας στα Κατεχόμενα και την προστασία των αμάχων από βία. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ισραηλινές αρχές «προώθησαν ή ενέκριναν πάνω από 6.310 κατοικίες» στη Δυτική Όχθη, με τους δείκτες προώθησης εποικισμών να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2017.

Παρά την εκεχειρία, η έκθεση καταγράφει 1.938 νεκρούς Παλαιστινίους από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού IDF κατά την περίοδο που αναφέρεται η έκθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό από 7 Οκτωβρίου 2023 σε πάνω από 70.000. Ο ΓΓ καλεί τα μέρη να «εφαρμόσουν πλήρως τους όρους της εκεχειρίας, να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο».

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει κρίσιμη. Στην έκθεση η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «καταστροφική», με μαζική καταστροφή υποδομών, εκτοπισμό και κατάρρευση υπηρεσιών. Η OCHA αναφέρει ότι συλλέχθηκαν 100.000 τόνοι βοήθειας σε δύο μήνες, που είναι αύξηση 67%, αλλά η πρόσβαση σε αρκετές περιοχές παραμένει περιορισμένη. Λόγω «μεγάλων περιορισμών», εισήχθησαν λιγότερες από 50.000 σκηνές, ενώ 1,28 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται στέγαση.

Ο κ. Αλακμπάροφ κάλεσε το Ισραήλ και τη Χαμάς να εφαρμόσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός, να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Τόνισε ότι η εκεχειρία πρέπει να εδραιωθεί ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη και η ανοικοδόμηση στη Γάζα. Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, είναι έτοιμα να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Καταδίκασε επίσης την αυξημένη βία εποίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη, η οποία εντάθηκε κατά τη διάρκεια της ελαιοσυγκομιδής.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπάλτα κατά την τοποθέτηση της κατήγγειλε τις «επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων ανά τον κόσμο», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε μορφή αντισημιτισμού», αλλά και «μίσους, μισαλλοδοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένου του μίσους κατά των μουσουλμάνων».

Αναφερόμενη στην Απόφαση 2803, σημείωσε ότι αποτελεί «κρίσιμο βήμα για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας», καθώς «παρέχει νέα δυναμική στις προσπάθειες για τον οριστικό αφοπλισμό της Χαμάς». Τόνισε επίσης ότι το σχέδιο των 20 σημείων «θέτει το πλαίσιο για την αποκατάσταση της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων» και κάλεσε όλα τα μέρη «να τηρήσουν πλήρως και καλή τη πίστει τις πρόνοιές του».

Ως προς την Απόφαση 2334, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος επεσήμανε πως οι πολιτικές που το παραβιάζουν «οδηγούν σε αυξημένες εντάσεις και αποσταθεροποίηση στη Δυτική Όχθη» και αποτελούν «σοβαρό εμπόδιο στη δημιουργία ενός κυρίαρχου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους».

Εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την «απότομη αύξηση της βίας εποίκων», συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού και των χριστιανικών κοινοτήτων» και «διαφύλαξης του Status Quo στους ΑγίουςΤόπους».

Η κ. Μπάλτα επισήμανε ότι «η οικονομική βιωσιμότητα της Δυτικής Όχθης είναι αναγκαία προϋπόθεση» για την ειρηνευτική διαδικασία. Για τον ρόλο της UNRWA ανέφερε ότι παραμένει «κεντρικός», ενώ επανέλαβε την «πλήρη υποστήριξη» της Ελλάδας στο έργο της, ιδίως ενόψει του χειμώνα.

Η Ελλάδα, πρόσθεσε, παραμένει «ακλόνητη στην πεποίθησή της ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος» και κάλεσε όλα τα μέρη «να επιδείξουν το αναγκαίο πολιτικό θάρρος» για την πρόοδο του Σχεδίου των 20 Σημείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

