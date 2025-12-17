Κλαούδια Σέινμπαουμ προς Ντόναλντ Τραμπ για φαιντανύλη: Να επιτεθούμε στα αίτια κατανάλωσης αντί να την κατατάσσουμε στα «όπλα μαζικής καταστροφής»

  • Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης της φαιντανύλης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα αίτια της κατανάλωσης και όχι στη χαρακτηριστική ταξινόμηση του ναρκωτικού ως «όπλου μαζικής καταστροφής».
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που εντάσσει τη φαιντανύλη στα «όπλα μαζικής καταστροφής», στο πλαίσιο της περαιτέρω σκλήρυνσης του πολέμου κατά των ναρκωτικών.
  • Η φαιντανύλη, που παρασκευάζεται παράνομα με πρόδρομες χημικές ουσίες παραγόμενες κυρίως στην Κίνα και εισάγεται στις ΗΠΑ από το Μεξικό, ευθύνεται για τον θάνατο πάνω από ενός εκατομμυρίου Αμερικανών από υπερβολική δόση τα τελευταία 20 χρόνια.
Η αντιμετώπιση της κρίσης της φαιντανύλης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα αίτια της κατανάλωσης και όχι στη χαρακτηριστική ταξινόμηση του ναρκωτικού ως «όπλου μαζικής καταστροφής», υπογράμμισε χθες η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ. Μία μία νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το ισχυρό οπιοειδές, «όπλο μαζικής καταστροφής».

Σε πρωινή συνέντευξη Τύπου, η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να επιτεθούμε στα αίτια της κατανάλωσης, όχι απλώς να καταλογογραφούμε ένα ναρκωτικό ως όπλο μαζικής καταστροφής».

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που εντάσσει τη φαιντανύλη στα «όπλα μαζικής καταστροφής», στο πλαίσιο της περαιτέρω σκλήρυνσης του πολέμου κατά των ναρκωτικών.

«Καμιά βόμβα δεν κάνει αυτό που κάνει (το συγκεκριμένο ναρκωτικό): 200.000 ως 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), ο συνολικός αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ το 2024 ήταν της τάξης των 80.000, εκ των οποίων κάπου 48.000 αποδόθηκαν σε συνθετικά οπιοειδή.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του αναφέρει πως η φαιντανύλη «είναι πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο απ’ ό,τι ναρκωτικό», δικαιολογώντας την κατάταξη.

«Η παραγωγή και η διανομή φαιντανύλης, κυρίως μέσω οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, απειλούν την εθνική ασφάλειά μας και τροφοδοτούν την ανομία» στην αμερικανική ήπειρο και «στα σύνορά μας», διαβάζει κανείς στο κείμενο.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι εμφανές πως μεταφέρει στον «πόλεμο» κατά της διακίνησης ναρκωτικών την ορολογία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο λατινοαμερικάνικα καρτέλ των ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» κι ενέτεινε την πίεση στο Μεξικό, στην Κολομβία και πάνω απ’ όλα στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, μολονότι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χώρα αυτή δεν είναι ανάμεσα στις κυριότερες πηγές των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ, ούτε παράγεται εκεί φαιντανύλη.

Η DEA, η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, θεωρεί πως μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται «στην καρδιά» της κρίσης με τα συνθετικά οπιοειδή στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον προσάπτει εξάλλου συχνά την πώληση πρόδρομων χημικών σε εταιρείες της Κίνας.

Η κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ έχει τις ρίζες της στα χρόνια του 1990, όταν φαρμακευτικές βιομηχανίες πλημμύρισαν την αγορά με συνταγογραφούμενα αναλγητικά, όπως το OxyContin (με δραστική ουσία την οξυκωδόνη). Το τρέχον κύμα οφείλεται ωστόσο σε άλλο οπιοειδές, τη φαιντανύλη, που παρασκευάζεται παράνομα, με πρόδρομες χημικές ουσίες παραγόμενες κυρίως στην Κίνα, κι εισάγεται στις ΗΠΑ από το Μεξικό. Συχνά αναμιγνύεται με διεγερτικά, όπως οι μεθαμφεταμίνες ή η κοκαΐνη.

Αρκεί ελάχιστη ποσότητα για να σκοτώσει. Τα τελευταία 20 χρόνια, πάνω από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί πέθαναν από υπερβολική δόση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

