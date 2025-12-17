Σίδνεϊ: 59 κατηγορίες σε βάρος του δράστη του μακελειού στην παραλία Μπόνταϊ – Φιλιππίνες: «Δεν υπάρχουν στρατόπεδα τζιχαντιστών στη χώρα»

Σύνοψη από το

  • Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του άνδρα που άνοιξε πυρ στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περιλαμβανομένης κατηγορίας για τρομοκρατία.
  • Οι Φιλιππίνες διέψευσαν σήμερα ότι υπάρχουν στη χώρα στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχάντιστών, μετά τις πληροφορίες ότι οι δράστες του φονικού στο Σίδνεϊ είχαν εκπαιδευθεί σε ένα τέτοιο στρατόπεδο.
  • Παρ’ όλα αυτά, οι Φιλιππίνες παραδέχθηκαν ότι οι δράστες είχαν διαμείνει στη χώρα από την 1η ως τις 28 Νοεμβρίου, μεταβαίνοντας στην περιφέρεια του Νταβάο, στο νησί Μιντανάο, όπου υπάρχουν υποψίες για στρατόπεδα του Ισλαμικού Κράτους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: X

Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του άνδρα που άνοιξε πυρ σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περιλαμβανομένης κατηγορίας για τρομοκρατία.

Παράλληλα, οι Φιλιππίνες διέψευσαν σήμερα ότι υπάρχουν στη χώρα στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες του φονικού στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είχαν εκπαιδευθεί το Νοέμβριο σε ένα τέτοιο στρατόπεδο.

Ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος «απορρίπτει κατηγορηματικά (…) την απατηλή περιγραφή των Φιλιππινών ως του κέντρου εκπαίδευσης του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπός του Κλερ Κάστρο.

«Δεν έχει παρασχεθεί καμιά απόδειξη ότι η χώρα χρησιμοποιείται για να εκπαιδευθεί κανείς στην τρομοκρατία», πρόσθεσε επικαλούμενη ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Φιλιππίνες είχαν παραδεχθεί χθες, Τρίτη, ότι ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, ο Ναβίντ, που σκότωσαν την Κυριακή 15 ανθρώπους που συμμετείχαν σε εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μπόνταϊ, είχαν διαμείνει στη χώρα από την 1η ως τις 28 Νοεμβρίου.

Το Γραφείο Μετανάστευσης των Φιλιππινών είχε διευκρινίσει ότι είχαν μεταβεί στην περιφέρεια του Νταβάο (νοτιοανατολικές Φιλιππίνες), στο νησί Μιντανάο, μια ζώνη που διαφεύγει εν μέρει του ελέγχου της Μανίλα και υπάρχουν υποψίες ότι βρίσκονται εκεί στρατόπεδα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

