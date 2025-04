Σφοδρή κακοκαιρία στην Βόρεια Ιταλία: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος στη Βένετο – Τους «κατάπιε» η άσφαλτος σε παραπόταμο

Στην ευρύτερη περιοχή της Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βένετο της βόρειας Ιταλίας, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας για τον εντοπισμό δύο ανδρών που αγνοούνται, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής.

Flash flood in Valdagno, Vicenza, Italy tonight. pic.twitter.com/4zTFLdmm1M — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 17, 2025



Στον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν, δίπλα στον παραπόταμο Άνιο, ξαφνικά άνοιξε η άσφαλτος και δημιουργήθηκε μεγάλη οπή.

Part of the bridge has collapsed because of the floods in Valdagno, Vicenza, Italy pic.twitter.com/526cdZ1vIJ — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 17, 2025



Πριν από λίγο, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες εντόπισαν το πτώμα ενός εκ των δύο αγνοουμένων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τον νεαρό ή τον πατέρα του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού γίνεται χρήση ελικόπτερων, drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Maltempo su Vicenza e provincia: pioggia battente, vento forte, alberi abbattuti, allagamenti e una maxi voragine alla rotonda di Ponte dei Nori a Valdagno pic.twitter.com/KEjXNCY4r8 — Kurosh74 (@Kurosh_74) April 17, 2025



Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας, με κατολισθήσεις, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος να θέτουν σε συναγερμό τις τοπικές αρχές.



Στην περιοχή της Βερσιλίας, και συγκεκριμένα στις ορεινές ζώνες της Πιετρασάντα, η συνεχής βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, οδήγησε σε πολλές κατολισθήσεις.

Σε ορισμένα σημεία, δρόμοι κατέρρευσαν ή σκεπάστηκαν από φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να απομονωθούν κατοικίες.

Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία της Πιετρασάντα συνεχίζουν να καταγράφουν αναφορές, να πραγματοποιούν αυτοψίες και να ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις των πολιτών για βοήθεια.

Flooding now reported in Recoaro Terme a town and comune in the province of Vicenza, Veneto, Italy….🌊pic.twitter.com/Ui6b4dp9Eh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 17, 2025



Στην κοιλάδα της Αόστα, 6.400 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Στην περιφέρεια του Πιεμόντε, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με πλημμύρες από τον χείμαρρο Bellavalle και τον ποταμό Leona να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και πολλές κατολισθήσεις που απομόνωσαν συνοικισμούς.

Στο Σαν Σεμπαστιάνο Πο, στο Τορίνο, μια ακόμη κατολίσθηση διέκοψε την υδροδότηση της περιοχής, ενώ στην Castagneto Po η κυκλοφορία προς και από το Κιβάσσο έχει καταστεί αδύνατη εξαιτίας κατολίσθησης.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, 4 άτομα διασώθηκαν στην κοινότητα Galli της πόλη Βερτσέλι, καθώς είχαν απομονωθεί λόγω υπερχείλισης του ποταμού Dora Baltea.

Il #maltempo al Nord. Si cercano senza sosta, anche con i droni, padre e figlio dispersi da ieri sera a Valdagno in provincia di Vicenza. Piemonte in ginocchio per l’alluvione, il governatore Cirio chiede lo stato di emergenza.

Emanuela Ronzitti #GR1 pic.twitter.com/MU6aJ2ck35 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 18, 2025



Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ansa