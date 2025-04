Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του ηθοποιού της «Έκτης Αίσθησης» – Βρίζει αστυνομικούς και τους αποκαλεί «Ναζί»

Ο Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ, το παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ που καθήλωσε το κοινό με την «Έκτη Αίσθηση», βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, καθώς κατηγορείται για δημόσια μέθη και κατοχή κοκαΐνης ύστερα από σύλληψή του σε χιονοδρομικό κέντρο της Βόρειας Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Μόνο, ο 37χρονος ηθοποιός, που είχε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 Απριλίου στο Mammoth Mountain, όταν οι Αρχές και η Ασφάλεια του χιονοδρομικού δέχθηκαν κλήση για ένα άτομο σε κατάσταση μέθης.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερα σώματος που εξασφάλισε η New York Post, ο Όσμεντ εμφανίζεται να δυσκολεύεται να σταθεί όρθιος και να επιτίθεται φραστικά στους αστυνομικούς.

«Με έχει απαγάγει ένας γ@@@@@@ς Ναζί», φωνάζει κάποια στιγμή.

Σε άλλο σημείο ισχυρίστηκε πως του «επιτέθηκαν» και κατηγόρησε τους αστυνομικούς ότι τον «βασανίζουν».

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να συνεργαστεί και να «χρησιμοποιήσει τα πόδια του για να σηκωθεί», ο Όσμεντ αρνείτο να δώσει τα στοιχεία του και έλεγε συνεχώς: «Είμαι Αμερικανός».

«Ε, λοιπόν τώρα είσαι υπό κράτηση», του απάντησε ένας αστυνομικός.

Police bodycam footage of an extremely hammered Haley Joel Osment getting arrested for public intoxication and possession of a controlled substance in Mammoth, California.

At one point he almost loses his pants and then shouts “I’ve been kidnapped by a f–king Nazi” pic.twitter.com/kgtREz36LL

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) April 18, 2025