ΗΠΑ: Γερουσιαστής των Δημοκρατικών συνάντησε τον μετανάστη που απελάθηκε άδικα – «Τώρα πίνει μαργαρίτες» ειρωνεύτηκε ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

Ο Σαλβαδοριανός μετανάστης στις ΗΠΑ, Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, που απελάθηκε άδικα στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και οδηγήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον Αμερικανό γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν, πιστοποιούν φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Δημοκρατικό πολιτικό και τον Σαλβαδοριανό πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο μετανάστης, παντρεμένος με Αμερικανίδα και πατέρας μικρού παιδιού, ήταν ανάμεσα στους 250 και πλέον άνδρες που απελάθηκαν τη 15η Μαρτίου από τις αμερικανικές Αρχές στο Ελ Σαλβαδόρ, καθώς στην πλειονότητά τους κατηγορήθηκαν πως είναι μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και πλέον έχει κηρυχτεί «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία εικονίζεται με λευκό καπελάκι, καρό πουκάμισο και τζιν, να ανταλλάσσει χειραψία και να συζητά καθισμένος σε τραπέζι με τον κ. Βαν Χόλεν, σε αίθουσα κατά τα φαινόμενα είναι εστιατόριο.

«Είχα πει πως βασικός σκοπός αυτού του ταξιδιού (στο Ελ Σαλβαδόρ) ήταν να συναντηθώ με τον Κίλμαρ. Απόψε είχα αυτή την ευκαιρία. Τηλεφώνησα στη σύζυγό του Τζένιφερ για να της μεταφέρω το μήνυμά του πως την αγαπά. Ανυπομονώ να κάνω πλήρη ενημέρωση μόλις επιστρέψω», ανέφερε ο κ. Βαν Χόλεν.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 18, 2025