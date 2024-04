Σεισμός στην Ταϊβάν: 4 νεκροί και 50 τραυματίες – Η στιγμή που κτίρια καταρρέουν σαν τραπουλόχαρτα – Συγκλονιστικά ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, σύμφωνα με νεότερο —ακόμη προκαταρκτικό— απολογισμό που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της νήσου.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ήταν ισχύος μεγαλύτερης των 7 βαθμών και χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη νήσο τα τελευταία 25 χρόνια.

Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι που είχαν εκδοθεί στην Ταϊβάν και σε άλλες χώρες, αφορώντας κυρίως τη νοτιοδυτική Ιαπωνία και παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, εντέλει ήρθησαν καθώς θεωρείται πλέον πως ο κίνδυνος πέρασε. Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό στη Χαβάη των ΗΠΑ ανέφερε επίσης πως θεωρεί ότι ο κίνδυνος «πέρασε».

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν.

Τα κτίρια κατέρρευσαν ή πήραν κλίση

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.