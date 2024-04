Ταϊβάν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 50 τραυματίες από τον «ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 25 ετών» – Κατέρρευσαν κτίρια, δεκάδες μετασεισμοί

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 50 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο, ακόμα προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το πυροσβεστικό σώμα, εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού, μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, προκαλώντας την κατάρρευση τουλάχιστον δυο κτιρίων στην κομητεία Χουάλιεν και πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, ειδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν (…) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

The US National Tsunami Warning Center said it is “analyzing… pic.twitter.com/c8n7it5lQe

Japan issued an evacuation advisory for coastal areas near Okinawa after the earthquake triggered a tsunami warning.

🚨BREAKING: Mutiple building have collapsed after two 7.5 magnitude earthquakes hit Taipei, Taiwan.

Eyewitness video taken from a moving train shows a landslide in Hualien state after 7.2 magnitude quake hits eastern coast of Taiwan. #earthquake #landslide #taiwan #taiwanearthquake #tsunami #warning #tsunamiwarning #japan pic.twitter.com/kl9AELux6u

🚨#TaiwanEarthquake🚨On Wednesday, the Philippines issued a cautionary alert concerning the possibility of “elevated tsunami waves,” urging the evacuation of coastal regions in the northern part of the country.

Coastal zones within the provinces of Batanes, Cagayan, Ilocos… pic.twitter.com/UbmXpW8c8t

