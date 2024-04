Γαλλία: Επέμβαση της αστυνομίας στην Σορβόννη – Έδιωξαν τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές

Η αστυνομία στην Γαλλία, επενέβη σήμερα στο διάσημο πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι για να το εκκενώσει από τους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που είχαν στήσει σκηνές μέσα στο κτίριο.

Περίπου πενήντα διαδηλωτές οδηγήθηκαν έξω από τις ιστορικές εγκαταστάσεις της Σορβόννη, στο Καρτιέ Λατέν και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν κατά ομάδες, υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

“Ήμασταν περίπου πενήντα άτομα όταν η αστυνομία ήρθε τρέχοντας στην αυλή. Η εκκένωση ήταν αρκετά βίαιη, με περίπου δέκα άτομα να σέρνονται στο έδαφος. Δεν έγιναν συλλήψεις”, δήλωσε στο AFP ο Rémi, 20 ετών, τριτοετής φοιτητής ιστορίας και γεωγραφίας, ο οποίος ήταν μεταξύ των διαδηλωτών που απομακρύνθηκαν.

Η Αστυνομία έκανε λόγο για επιχείρηση ως “που διήρκεσε μόνο λίγα λεπτά” και “διεξήχθη με ηρεμία, χωρίς επεισόδια”.

French police moved in to brutally clear peaceful protesters who had camped out in a courtyard in Sorbonne University in Paris to demand a ceasefire in Gaza.

Wow. These police thugs really seem to enjoy their job, don’t they?#CeaseFireInGaza #Sorbonne pic.twitter.com/gDqKZAxtd1

— Gemina Teed (@GeminaTeed) April 29, 2024