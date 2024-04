Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών -Πληροφορίες για παγιδευμένους σε κτίρια που κατέρρευσαν – Συναγερμός για τσουνάμι    

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν ισχύος 7,5 βαθμών, σημειώθηκε στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, μεταδίδει το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μεταδίδουν πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί σε κτίρια τα οποία κατέρρευσαν στην πόλη Χουάλιεν της νήσου έπειτα από τον πολύ ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε λίγο πριν από τις 08:00 (ώρα Ταϊπέι· 09:00 ώρα Τόκιο· 03:00 ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά.

Ο σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών και πλέον, σημειώθηκε αρκετά κοντά στη νήσο, πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι στην ίδια την Ταϊβάν και στα ιαπωνικά νησιά στον νομό Οκινάουα (νοτιοδυτικά).

Αναμένονται κύματα ψηλότερα από τρία μέτρα στην Οκινάουα, όπου ήδη άρχισαν να φθάνουν κύματα 30 εκατοστών.

Έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι εκδόθηκε και στις Φιλιππίνες.

Παρουσιαστής του ιαπωνικού τηλεοπτικού δικτύου NHK συνέστησε «απομακρυνθείτε εσπευσμένα προς περιοχές μεγαλύτερου ύψους και μη γυρίστε πίσω».

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,5 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

🚨#BREAKING: 7.5 magnitude earthquake hits northeast Taiwan. 📌#Taiwan Tsunami warnings have been issued after a powerful earthquake hits northeast Taiwan, with shaking felt in Taipei. The preliminary magnitude is at 7.5, according to NHK and JMA. pic.twitter.com/7jypIKYl9G — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) April 3, 2024

🚨#UPDATE: Video shows shaking felt in Taipei, as a 7.5 magnitude earthquake hits northeast Taiwan. pic.twitter.com/6mXa4GRIEG — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) April 3, 2024

🇹🇼 | #BreakingNews 7.5 magnitude #earthquake rocks northeast Taiwan. Japan told people living by the sea in #Okinawa to leave because of a big earthquake and possible tsunami. 📍 #Taiwan | #Tsunami pic.twitter.com/4h6CKAVgzH — Top Notch Journal (@topnotchjournal) April 3, 2024

Εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι ύψους ως και τριών μέτρων σε παραθαλάσσιες περιοχές στον νότιο νομό Οκινάουα και άλλες περιοχές περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🚨BREAKING – TAIWAN EARTHQUAKE – Earthquake: You can see the violent shaking on this live camera from Hualien in Taiwan – Ishigaki in Japan live camera shows vessels rapidly leaving the port #Taiwan #Earthquake #TaiwanEarthquake #China #ishigaki #Hualien pic.twitter.com/wbAjCqGiR3 — T R U T H P O L E (@Truthpolex) April 3, 2024

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, όπου δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς διαπίστωσε πως η ηλεκτροδότηση κόπηκε σε τομείς της πόλης.

Η πρώτη εκτίμηση της ταϊβανικής κεντρικής μετεωρολογικής και σεισμολογικής υπηρεσίας είναι πως επρόκειτο για σεισμό 7,2 βαθμών, που προφανώς είναι ο ίδιος που έγινε αισθητός στην Ιαπωνία και τμήματα της νότιας Κίνας.

Το επίκεντρο της πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης εκτιμάται πως βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της ανατολικής ακτογραμμής της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Η αντίστοιχη υπηρεσία της Ιαπωνίας επισήμανε ότι ο σεισμός έγινε σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος.