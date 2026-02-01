Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» διαπραγματεύσεων μεταξύ Τραμπ και Ιράν στο παρά πέντε της σύγκρουσης

Σήμα αποκλιμάκωσης της έντασης στέλνει το Ιράν, με κορυφαίο αξιωματούχο να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, παρά την «τεχνητή», όπως την χαρακτήρισε, επικοινωνιακή αντιπαράθεση. Παράθυρο για διάλογο άνοιξε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι το Ιράν «συνομιλεί» με τις ΗΠΑ και άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία για την αποφυγή στρατιωτικών πληγμάτων. Ωστόσο, η προγραμματισμένη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που βρίσκεται σε απόσταση βολής ο 5ος Αμερικανικός Στόλος ο οποίος σταθμεύει στο Μπαχρέιν, διατηρεί τα σενάρια ανάφλεξης.

«[Το Ιράν] μας μιλάει, και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διαφορετικά θα δούμε τι θα συμβεί… Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται εκεί», δήλωσε στο Fox News ο Τραμπ. «Διαπραγματεύονται». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή δεν ενημερώνονται για τα σχέδια πιθανών πληγμάτων για λόγους ασφαλείας. Ο ίδιος έχει απειλήσει να παρέμβει στο Ιράν μετά τη φονική καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. «Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους πούμε το σχέδιο. Αν τους έλεγα το σχέδιο, θα ήταν σχεδόν εξίσου κακό με το να έλεγα σε εσάς το σχέδιο – θα μπορούσε να είναι και χειρότερο, στην πραγματικότητα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μια αρμάδα με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, αφού ο Τραμπ απείλησε να παρέμβει ως απάντηση στη φονική καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα το Σάββατο, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει αν έχει λάβει απόφαση για το τι θέλει να κάνει όσον αφορά το Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ενώ πετούσε προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ απέφυγε μια ερώτηση σχετικά με το αν η Τεχεράνη θα αποθρασυνθεί εάν οι ΗΠΑ υπαναχωρήσουν από την εξαπόλυση πληγμάτων στο Ιράν, λέγοντας: «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι».

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια «ικανοποιητική» συμφωνία για να εμποδίσει τη χώρα από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αλλά μας μιλάνε. Μας μιλάνε σοβαρά»

Στο Ιράν ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Διπλωματική πρωτοβουλία για τη μείωση των εντάσεων

Το Κατάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι επισκέφθηκε την Τεχεράνη το Σάββατο και συναντήθηκε με τον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σχετικά με τις «προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή».

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν ενώ η ναυτική ομάδα μάχης της Ουάσινγκτον με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ιράν. Η άφιξη του στολίσκου έχει εγείρει φόβους για μια άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν, το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με πυραυλικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, πλοία και συμμάχους –ιδιαίτερα το Ισραήλ– σε περίπτωση επίθεσης.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν θα προτιμήσει να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα παρά να αντιμετωπίσει αμερικανική στρατιωτική δράση – και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη για πυρηνικές συνομιλίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι πύραυλοι και οι αμυντικές της ικανότητες δεν θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Ο Αλί Λαριτζανί, εξέφρασε την άποψη ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» προς τις «διαπραγματεύσεις», με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι αυτές, δεν έχουν αποκλείσει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ρίχνει τους τόνους ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε το Σάββατο ότι μια ευρύτερη σύγκρουση θα έβλαπτε τόσο το Ιράν όσο και τις ΗΠΑ. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επεδίωξε ποτέ, και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει, τον πόλεμο και είναι ακράδαντα πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της περιοχής», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται σε «πλήρη αμυντική και στρατιωτική ετοιμότητα» για να απαντήσουν. «Εάν ο εχθρός κάνει ένα λάθος, χωρίς αμφιβολία θα θέσει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και την ασφάλεια του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Χαταμί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Πρόσθεσε ότι η πυρηνική τεχνολογία και η τεχνογνωσία του Ιράν «δεν μπορούν να εξαλειφθούν».

Με τις εντάσεις στα ύψη, οι ιρανικές αρχές έσπευσαν να διαψεύσουν ότι διάφορα περιστατικά το Σάββατο συνδέονταν με οποιαδήποτε επίθεση ή δολιοφθορά, συμπεριλαμβανομένης μιας έκρηξης στη νότια ιρανική πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, την οποία οι τοπικοί πυροσβέστες απέδωσαν σε διαρροή αερίου.

Την Παρασκευή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα πραγματοποιήσουν «διήμερη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά» στο στενό του Ορμούζ, βασικό κόμβο διέλευσης για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν ενάντια σε οποιαδήποτε «μη ασφαλή και μη επαγγελματική συμπεριφορά κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις».

Η ανακοίνωση προκάλεσε την κριτική του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. «Επιχειρώντας στα ανοικτά των ακτών μας, ο αμερικανικός στρατός προσπαθεί τώρα να υπαγορεύσει πώς οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα πρέπει να διεξάγουν ασκήσεις στο δικό τους έδαφος», έγραψε στο X. Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση το 2019, μια κίνηση την οποία ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Πέμπτη, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις από την Τεχεράνη.

Το Ιράν χαρακτήρισε τους ευρωπαϊκούς στρατούς “τρομοκρατικές οργανώσεις” σε αντίποινα για τα μέτρα κατά των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει “τρομοκρατική οργάνωση” τους Φρουρούς της Επανάστασης το πρωί της Κυριακής.

“Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις”, δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης. Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς.