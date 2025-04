Σάλος με φωτογραφία για τις συνθήκες ταξιδιού των μεγαλόσωμων επιβατών: Οι αντιδράσεις και το «δίλημμα» των καθισμάτων – «Δεν θα σταματήσω να πετάω επειδή δεν χωράω»

Η φωτογραφία ενός ευτραφούς επιβάτη που προσπαθεί να καθίσει στη θέση του σε πτήση από το Ελσίνκι προς την Κοπεγχάγη, έγινε ξανά viral και άνοιξε εκ νέου έναν κύκλο συζητήσεων για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με μεγαλύτερο σωματότυπο κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν το hop-hop συγκρότημα Pretty Ricky από το Μαϊάμι δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Facebook, η οποία απεικονίζει έναν ευτραφή επιβάτη να προσπαθεί να καθίσει στη θέση του κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ελσίνκι προς την Κοπεγχάγη.

Η εικόνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, είχε αρχικά κοινοποιηθεί από τον Christopher Elliott, εκπρόσωπο μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα την Ουάσινγκτον.

Οι Pretty Ricky σχολίασαν: «Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να κάνουν κάτι για τους ευτραφείς επιβάτες. Αυτή η εικόνα τραβήχτηκε πρόσφατα σε πτήση και δείχνει πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που δεν χωράνε σε μία θέση. Είναι επίσης δύσκολο για αυτούς που κάθονται δίπλα τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να σκεφτεί μια μέση λύση».



Η ανάρτηση πυροδότησε έντονες συζητήσεις με περισσότερα από 1.900 σχόλια να γίνονται κάτω από την ανάρτηση, αρκετά από τα οποία ήταν εχθρικά προς τους μεγαλόσωμους επιβάτες – μια βαθιά κοινωνική αποτυχία, σε μια εποχή που η κοινωνία μάχεται για την ενσωμάτωση και την ισότητα.

Πολλοί υποστήριξαν ότι οι ευτραφείς επιβάτες θα πρέπει να πληρώνουν για δύο θέσεις, εάν δεν χωρούν σε μία. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν σχόλια όπως:

«Αν πιάνουν δύο θέσεις, θα πρέπει να πληρώνουν για δύο θέσεις».

«Εύκολα λύνεται: αν είσαι τόσο μεγαλόσωμος, πρέπει να αγοράσεις δύο θέσεις. Ή θα πρέπει να υπάρχουν υπερμεγέθεις θέσεις για τέτοιους ανθρώπους και να τους χρεώνουν επιπλέον για τη μεγαλύτερη θέση. Απλό και ξεκάθαρο. Ο λόγος που οι περισσότεροι μεγαλόσωμοι άνθρωποι είναι μεγαλόσωμοι δεν είναι ιατρικός – είναι αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν συνέπειες».

«Όσοι αγοράζουν μία θέση δεν θα έπρεπε να δίνουν τη μισή σε κάποιον που “ξεχειλίζει” στη δική τους. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να πληρώσουν οι άλλοι μισή».

«Οι ψηλοί πληρώνουν για έξτρα χώρο για τα πόδια τους – δεν βλέπω γιατί οι πιο “φαρδείς” να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης».

Plus Size Model Accuses United Airlines of Discrimination Because She Was Too Big to Walk Down Airplane Aisle via @yourownkanoo https://t.co/BV38B9305z pic.twitter.com/YNbiIyJzGN



Αρκετοί σχολιαστές προχώρησαν σε ακόμη σκληρότερες τοποθετήσεις, αποδίδοντας την παχυσαρκία αποκλειστικά σε προσωπική ευθύνη.

«Έχοντας χάσει 40 κιλά, μπορώ να πω ότι το να είσαι σημαντικά υπέρβαρος είναι επιλογή σε ποσοστό 99%. Πολλοί υπέρβαροι απλώς δεν έχουν το κίνητρο και την επιμονή να χάσουν βάρος για πολλούς λόγους, αλλά στο τέλος είναι θέμα επιλογής. Αν επιλέγεις να είσαι παχύς και καταλαμβάνεις υπερβολικά τον χώρο άλλων, είναι δική σου ευθύνη να αγοράσεις άλλη μία θέση. Δεν είναι καν άνετο να κάθεσαι έτσι, οπότε γιατί να βασανίζεσαι; Είναι απάνθρωπο», ανέφερε ένας χρήστης.

Άλλοι πρότειναν να εφαρμοστεί πολιτική ζύγισης επιβατών, όπως γίνεται με τις αποσκευές.

«Θα έπρεπε απλώς να τους ζυγίζουν, όπως κάνουν με τις αποσκευές. Αν είναι πολύ ογκώδεις, να μη μπορούν να πετάξουν εκτός κι αν αγοράσουν δεύτερο εισιτήριο».

«Ζυγίζω τις αποσκευές μου – νομίζω ότι όλοι πρέπει να ανεβαίνουν σε ζυγαριά!».

@itsmeMarcus18 @IamLeoFule @archiekins29 @GreaterGutz @pinoyanghang @Ramivipsagel @erleargonza @TigerbasRichard @jaysalas101 not to sound insulting but IMHO overweight flyers need to be given a surcharge as they could NOT fit normal aircraft seats, be it from Y to Biz Class🤔 pic.twitter.com/YBhtyhjN29

— Nolet_Dolor (@DolorNolet) April 20, 2025