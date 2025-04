Βίντεο: Κατέρρευσε γέφυρα στο Πεκίνο έπειτα από φωτιά

Μια γέφυρα κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Σούνι της βορειοανατολικής πλευράς του Πεκίνου, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δομή της, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Μεταφορών του δήμου Πεκίνου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η πυρκαγιά ξέσπασε στη γέφυρα του ποταμού Τσαομπάι νωρίς το πρωί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη δομή της, προτού τεθεί υπό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία.

A blaze broke out on Chaobai River Bridge in #Beijing‘s Shunyi District this morning. Parts of the structure were damaged, and the bridge has been closed in both directions for safety. No casualties reported. pic.twitter.com/EgVTTmkiHE

