ΗΠΑ: Πύρινος εφιάλτης στο Νιου Τζέρσεϊ – Τεράστια δασική φωτιά απειλεί 1.300 σπίτια

Μια ακόμη δύσκολη νύχτα για τις αρχές και τους κατοίκους του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, καθώς μια τεράστια δασική φωτιά που ξέσπασε αιφνιδιαστικά την Τρίτη σαρώνει εκτάσεις και απειλεί χιλιάδες ανθρώπους.

Η φωτιά, γνωστή ως «Jones Road Wildfire», εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στους δήμους Λέισι και Όσεαν της κομητείας Όσεαν και έχει ήδη κατακάψει 8.500 στρέμματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασοπυρόσβεσης του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με επίγεια και εναέρια μέσα, χρησιμοποιώντας πυροσβεστικά οχήματα, ελικόπτερα και ομάδες πεζοπόρων, ωστόσο μέχρι τις 22:45 η πυρκαγιά είχε περιοριστεί μόλις κατά 10%.

Περίπου 3.000 κάτοικοι έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ 1.320 κατοικίες και κτίρια βρίσκονται υπό άμεση απειλή από τις φλόγες. Έχουν οργανωθεί έκτακτα καταφύγια για όσους αναγκάστηκαν να φύγουν.

Η φωτιά έχει προκαλέσει το κλείσιμο πολλών δρόμων σε ολόκληρη την Κομητεία, όπως αναφέρει η κρατική υπηρεσία δασοπυρόσβεσης.

Περίπου 25.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς η εταιρεία Jersey Central Power and Light προχώρησε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης για την προστασία των πυροσβεστών που επιχειρούν.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και ο χρόνος αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης θα καθοριστεί από την ασφάλεια των πυροσβεστών, των συνεργείων μας και του κοινού. Εκτιμούμε την υπομονή και την κατανόησή σας αυτή τη στιγμή».

Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαρδιωτικές. Οι φλόγες «καταπίνουν» δασικές εκτάσεις κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.

Η περιοχή της κομητείας Όσεαν αντιμετωπίζει επίπεδα ξηρασίας που κυμαίνονται από «ασυνήθιστα ξηρά» έως «μέτρια ξηρά», σύμφωνα με τον Δείκτη Ξηρασίας των ΗΠΑ (US Drought Monitor).

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.