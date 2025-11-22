Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ
Φωτογραφία: Reuters

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στην ατζέντα, δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε μια συνέντευξη στο κρατικό περιοδικό International Affairs, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται», επισήμανε.

Ο Ριαμπκόφ ανέφερε πως οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν «παγώσει» και οι δίαυλοι του διαλόγου παραμένουν ανοικτοί.

Οι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν την τελευταία φορά στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, όμως δεν κατάφεραν να παράγουν οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση ή την παύση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Ένα μετέπειτα σχέδιο να συναντηθούν στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε σε μια συνεχή βάση. Έχουμε παγιωμένες δομές και κανάλια. Όλοι αυτοί οι δίαυλοι δεν είναι ορατοί ούτε μπορούν να ακουστούν, δεν χρειάζεται να συζητιούνται όλοι τους δημοσίως, όμως το γεγονός παραμένει πως τα πάντα λειτουργούν σωστά».

Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης πως η πρόοδος στο να καθιερωθεί ο διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι «εντυπωσιακή».

Ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε επιπλέον το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με την Κίνα και τις ΗΠΑ με επίκεντρο την πυρηνική σταθερότητα, λέγοντας πως η Μόσχα δεν προτίθεται να πιέσει το Πεκίνο προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε ερωτήματα για να θέσουμε στην Κίνα στο θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών και της στρατηγικής σταθερότητας», τόνισε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας πως η Ρωσία δεν έχει λάβει επίσημες προτάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ενδιαφέρον στο να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα, είπε πως ο Πούτιν είχε αναφερθεί στην προοπτική μιας διμερούς πυρηνικής αποκλιμάκωσης και ότι η Κίνα θα προστίθετο σε αυτήν την προσπάθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου τ...
14:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)...
13:42 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστ...
12:27 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Η Ευρώπη ψάχνει εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ το αντιμετωπίζει ως επιχειρηματικό deal

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα