Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στην ατζέντα, δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε μια συνέντευξη στο κρατικό περιοδικό International Affairs, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται», επισήμανε.

Ο Ριαμπκόφ ανέφερε πως οι επαφές μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν έχουν «παγώσει» και οι δίαυλοι του διαλόγου παραμένουν ανοικτοί.

Οι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν την τελευταία φορά στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, όμως δεν κατάφεραν να παράγουν οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση ή την παύση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Ένα μετέπειτα σχέδιο να συναντηθούν στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε σε μια συνεχή βάση. Έχουμε παγιωμένες δομές και κανάλια. Όλοι αυτοί οι δίαυλοι δεν είναι ορατοί ούτε μπορούν να ακουστούν, δεν χρειάζεται να συζητιούνται όλοι τους δημοσίως, όμως το γεγονός παραμένει πως τα πάντα λειτουργούν σωστά».

Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης πως η πρόοδος στο να καθιερωθεί ο διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι «εντυπωσιακή».

Ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε επιπλέον το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με την Κίνα και τις ΗΠΑ με επίκεντρο την πυρηνική σταθερότητα, λέγοντας πως η Μόσχα δεν προτίθεται να πιέσει το Πεκίνο προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε ερωτήματα για να θέσουμε στην Κίνα στο θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών και της στρατηγικής σταθερότητας», τόνισε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας πως η Ρωσία δεν έχει λάβει επίσημες προτάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει ενδιαφέρον στο να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα, είπε πως ο Πούτιν είχε αναφερθεί στην προοπτική μιας διμερούς πυρηνικής αποκλιμάκωσης και ότι η Κίνα θα προστίθετο σε αυτήν την προσπάθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ