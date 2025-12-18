Ρεκόρ εσόδων για τον Παναμά από τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Παναμά από τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της ναυσιπλοΐας μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω ξηρασίας. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε χθες η ανεξάρτητη αρχή που διαχειρίζεται τη στρατηγικής σημασίας υποδομή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα έσοδα που εισέρρευσαν στο υπουργείο Οικονομικών ανήλθαν σε 2,965 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο ειδικής τελετής, παρουσία του προέδρου Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ο οποίος παρέλαβε συμβολικά επιταγή από εργαζόμενους της Διώρυγας.

«Σας συγχαίρω με υπερηφάνεια» για το αποτέλεσμα αυτό, είπε ο κ. Μουλίνο στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε λιμενικές υποδομές.

Η θαλάσσια οδός ογδόντα και πλέον χιλιομέτρων, που χρησιμοποιεί υδατοφράκτες με δεξαμενές κι αντλεί γλυκό νερό, επλήγη σκληρά το 2023 και το 2024 από ξηρασία που είχε αποτέλεσμα να μειωθούν θεαματικά οι διελεύσεις πλοίων.

Όμως το 2025, «ο (σ.σ. ημερήσιος) μέσος όρος των διελεύσεων (…) ήταν 33, έναντι 27 την προηγούμενη χρονιά», ανέφερε η αρχή της Διώρυγας του Παναμά σε ανακοίνωσή της.

Κατασκευασμένη από τις ΗΠΑ το 1914 για να συνδέσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, η Διώρυγα του Παναμά, από την οποία διέρχεται το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως, έχει εισφέρει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο κράτος της κεντρικής Αμερικής αφόρου τέθηκε υπό παναμαϊκό έλεγχο το 1999.

Τα τέλη που καταβάλλονται από τα εμπορικά πλοία για τη διέλευση υπολογίζεται πως αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ και το ένα πέμπτο των τρεχόντων εσόδων του εθνικού προϋπολογισμού.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP